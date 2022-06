https://cz.sputniknews.com/20220622/trump-promluvil-o-nebezpeci-svetove-valky-kvuli-pocinani-bidenovy-administrativy-18401909.html

Trump promluvil o nebezpečí světové války kvůli počínání Bidenovy administrativy

Akce administrativy amerického prezidenta Joea Bidena v podmínkách krize na Ukrajině mohou skončit světovou válkou. Promluvil o tom 21. června bývalý prezident... 22.06.2022, Sputnik Česká republika

„Naše země má velké problémy. A jsme ve vážném nebezpečí kvůli tomu, co se děje na Ukrajině a kolem Ruska. To, jak (Bidenova administrativa) jedná, může skončit světovou válkou. To je šílenství, co dělají,“ řekl Trump v rozhovoru pro portál Newsmax.Vyslovil také názor, že za Bidenovy vlády „situace v zemi utrpí fiasko“. Trump připomenul mj. stažení amerických vojsk z Afghánistánu a růst inflace ve Spojených státech.17. června bývalý americký prezident prohlásil, že kdyby zůstal u moci po posledních prezidentských volbách v USA, krize kolem Ukrajiny by nevypukla.V březnu upozornil bývalý prezident na nebezpečí zahájení 3. světové války a na pravděpodobnost jaderné srážky zemí kvůli ztrátě respektu vůči USA na světové scéně. Trump uznal, že je třeba se podobného scénáře obávat, „protože USA řídí nekompetentní lidé“.Na pozadí speciální operace, kterou provádí Rusko na ochranu obyvatelstva Donbasu, začaly USA zásobovat Ukrajinu zbraněmi a penězi. Třeba 15. června Biden v průběhu telefonické besedy s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským prohlásil, že Washington vyčleňuje Kyjevu další balík vojenské pomoci v celkové částce miliardy dolarů. Bude zahrnovat dodatečné dělostřelecké zbraně a prostředky pobřežní ochrany a také munici pro dělostřelectvo a moderní raketové systémy.Od roku 2014 provádějí ukrajinské úřady vojenskou operaci proti obyvatelům Donbasu, kteří odmítli uznat výsledky státního převratu na Ukrajině. 24. února oznámil prezident RF Vladimir Putin zahájení speciální operace na ochranu civilního obyvatelstva Doněcké a Luhanské lidových republik.

