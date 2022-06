https://cz.sputniknews.com/20220622/ve-francii-vyloucili-urychlenou-proceduru-zapojeni-ukrajiny-do-eu-18405859.html

Ve Francii vyloučili urychlenou proceduru zapojení Ukrajiny do EU

Ve Francii vyloučili urychlenou proceduru zapojení Ukrajiny do EU

Urychlená procedura zapojení Ukrajiny do Evropské unie nebude. Oznámil to 22. června ministr delegát pro evropské záležitosti při Ministerstvu zahraničí... 22.06.2022, Sputnik Česká republika

„Zítra nebo pozítří poskytneme Ukrajině status kandidáta do EU. Bude to začátkem dlouhého jednacího procesu s určitými podmínkami… Žádná urychlená procedura nebude, žádné výjimky,“ řekl v rozhovoru pro rozhlasovou stanici Europe 1.Beaune připomenul, že země, která chce vstoupit do EU, musí splnit tvrdé požadavky, mezi nimiž je boj s korupcí, priorita zákona a pluralismus médií.Otázka poskytnutí Ukrajině statutu kandidáta do EU se bude projednávat na summitu, který se má konat v Bruselu 23. a 24. června. Zúčastní se ho prezidenti a premiéři 27 členských zemí EU.20. června agentura Bloomberg s odvoláním na zdroje v Radě EU oznámila, že všechny země již schválily status kandidáta do EU pro Ukrajinu.21. června ministr zahraničí Lotyšska Edgars Rinkevičs odhadl termíny zapojení Ukrajiny do EU. Podle jeho názoru k tomu nedojde v nejbližších letech. Ministr vyjádřil naději na to, že se Kyjev bude moci připojit k EU alespoň do roku 2050. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová 17. června doporučila Ukrajině poskytnout status kandidáta do EU.

