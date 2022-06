https://cz.sputniknews.com/20220623/12-zahranicnich-lodi-nemuze-opustit-chersonsky-pristav-informuji-urady-18406795.html

12 zahraničních lodí nemůže opustit chersonský přístav, informují úřady

12 zahraničních lodí nemůže opustit chersonský přístav, informují úřady

Více než deset zahraničních lodí nemůže opustit chersonský přístav kvůli tomu, že ukrajinští vojáci zaminovali liman, sdělil Sputniku náměstek hlavy... 23.06.2022

„V přístavu zůstalo 12 zahraničních lodí, hlavně turecké, jedna je syrská a jedna pod vlajkou Seychelských ostrovů,“ upřesnil zástupce správy.Lodě nedokážou podle jeho slov opustit přístav kvůli tomu, že ukrajinští vojáci zaminovali vchod do Černého moře přes Dněpersko-Bugský liman v okolí města Očakov Mykolajivské oblasti.Ozbrojené síly RF převzaly v rámci speciální operace pod kontrolu Chersonskou oblast a část Záporožské oblasti na jihu Ukrajiny. V regionech pracují vojensko-civilní správy, zavádějí se platby v rublech, vysílají ruské televize a rozhlasové stanice. Obě oblasti prohlásily, že plánují vstup do RF.Vojenská speciální operace s cílem denacifikace a demilitarizace Ukrajiny byla zahájena 24. února. Vladimir Putin označil za její cíl ochranu lidí, kteří byli osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Ministerstvo obrany RF prohlásilo, že ruská armáda splnila hlavní úkoly první etapy, značně snížila bojový potenciál Ukrajiny. Za hlavní cíl označilo MO osvobození Donbasu.

