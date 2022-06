Albánský premiér poradil Kyjevu, aby neměl iluze ohledně kandidátského statutu

„Severní Makedonie je, nemýlím-li se, kandidátkou celých 17 let, Albánie 9. Vítáme Ukrajinu, je to dobře, že bude kandidátkou. Doufám však, že ukrajinský lid nebude mít ohledně toho velké iluze,“ prohlásil Rama před zahájením zasedání. Připomněl také postoj Sofie, která blokuje zahájení jednání o vstupu do EU Tirany a Skopje, a označil to za „hanbu“.