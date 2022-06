https://cz.sputniknews.com/20220623/generalni-tajemnik-nato-zpochybnil-brzky-vstup-svedska-a-finska-do-aliance-18407340.html

Generální tajemník NATO zpochybnil brzký vstup Švédska a Finska do aliance

Generální tajemník NATO zpochybnil brzký vstup Švédska a Finska do aliance

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg prohlásil, že nemůže zaručit Švédsku a Finsku rychlý vstup do Severoatlantické aliance. 23.06.2022, Sputnik Česká republika

2022-06-23T18:26+0200

2022-06-23T18:26+0200

2022-06-23T18:26+0200

svět

nato

jens stoltenberg

finsko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/645/10/6451012_0:0:3356:1889_1920x0_80_0_0_d07b6a7ef6572f101ec9d9690ae3d68f.jpg

„Můj cíl i nadále spočívá v tom, aby dokázaly (pozn. Švédsko a Finsko) vstoupit (do NATO) v nejbližší době. Nemohu to zaručit, říkám však, že je to stále ještě můj cíl,“ řekl na akci v Bruselu zorganizované americkým listem Politico.Noviny píšou, že Stoltenberg zachovává optimismus ohledně vstupu dvou severských zemí do NATO nehledě na námitky Turecka. Včera byla zveřejněna zpráva, že americká vláda hodlá usilovat o dohodu mezi Tureckem, Švédskem a Finskem o otázce vstupu skandinávských zemí do NATO před madridským summitem 29.-30. června. Mezitím finský prezident Sauli Niinistö učinil 21. června prohlášení, že jeho země nedosáhla pokroku na schůzce s Tureckem a že pravděpodobně nebude moci vstoupit do NATO dřív než v září.

https://cz.sputniknews.com/20220622/global-times-informoval-o-tom-kde-se-snazi-nato-zalozit-novy-blok-proti-rusku-18404794.html

finsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nato, jens stoltenberg, finsko