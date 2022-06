https://cz.sputniknews.com/20220623/je-to-jakasi-schizofrenie-bulhari-zesmesnili-premiera-ktery-obvinil-rusko-ze-svrzeni-vlady-18408328.html

„Je to jakási schizofrenie…“ Bulhaři zesměšnili premiéra, který obvinil Rusko ze „svržení“ vlády

„Je to jakási schizofrenie…“ Bulhaři zesměšnili premiéra, který obvinil Rusko ze „svržení“ vlády

Čtenáři portálu Dir.bg zkritizovali bulharského premiéra Kirila Petkova, který obvinil tři politiky a ruskou velvyslankyni v Sofii ze „svržení“ vlády. 23.06.2022, Sputnik Česká republika

Petkov má za to, že odpovědnost za parlamentní vyslovení nedůvěry vládě nese poslanec Deljan Peevski, bývalý premiér a předseda strany GERB Bojko Borisov, Slavi Trifonov, který je předsedou strany Je takový národ, jež vystoupila z vládní koalice, a také ruská velvyslankyně v Bulharsku Eleonora Mitrofanovová.Mnozí uživatelé portálu poznamenali, že se Petkov pokouší najít viníka vlastní nepodařené vnitřní politiky, kterou nepodpořili samotní Bulhaři.„Čím víc Kiro mluví, tím má méně voličů. Cožpak jste nepochopili, že tyto mantry o tom, že ze všeho je vinen Putin, ale vláda dělá všechno, co je v jejích silách, tady nefungují?“ zajímá se Gosť.„Je to jakási schizofrenie… Do včerejška byli s Trifonovem partneři, teď je Petkov najednou hrdý na to, že ho Trifonov sesadil… Proč Mitrofanovová? Proč ne hned Putin, aby se dalo získat víc bodů pro partnery z EU a NATO? Jediné, čeho může litovat, je, že v Bulharsku není žádný politik, který se po příchodu k moci věnuje daňovým rájům a potrestá podvodníky,“ dodal hah.„Bulharská vláda už pokolikáté ani nezačíná plnit své předvolební sliby. Navíc je premiér této vlády další politický lhář, drzý a amorální, nemá ani gram studu. Přidáme k tomu nekompetentnost, zhoubnou politiku a nesprávná rozhodnutí ve všech sférách a bude jasné, proč mají tito političtí dobrodruhové takový osud,“ vyslovil se 111.„Ať žije a bude zdravá Její Excelence Mitrofanovová, když „svrhla“ „nejnekompetentnější vládu v čele s patologickým lhářem, který se zapíše do dějin jako absolutní slaboch,“ poznamenal ironicky Toraško.„Nevím, na co je hrdý, ale stejně jako Zelenskyj doufá v pomoc zaoceánských ochránců. Chraň nás Bůh před takovými „vlastenci“, napsal uživatel Kiro a Zelenskyj.

