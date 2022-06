https://cz.sputniknews.com/20220623/media-zapad-dodal-kyjevu-houfnice-bez-gps-18409261.html

Média: Západ dodal Kyjevu houfnice bez GPS

Západní státy dodaly Ukrajině houfnice M777 s odmontovanou navigací GPS, aby tuto technologii nezískali ruští vojáci, píše portál Liga.net s odkazem na...

Systém umožňuje spojení houfnic do jednoho průzkumného a útočného systému pomocí dronu a radarů pro boj proti bateriím.Dříve Trevor Filseth ve svém příspěvku pro The National Interest uvedl, že Pentagon se obává prodávat Ukrajině moderní zbraně.„Ztratil odvahu? Pentagon si to rozmyslel s dodávkami Ukrajině bezpilotních letounů,“ bylo uvedeno v příspěvku.Odůvodňuje se to obavami USA, že ruští vojáci sestřelí nejmodernější americké drony MQ-1C a získají přístup k tajným technologiím, podotýká autor.A přitom podle jeho slov může výrobce dronu nahradit citlivou elektroniku méně pokrokovými součástmi, to ale sníží možnosti dronu, a navíc si podobná výměna vyžádá několik měsíců.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů.

