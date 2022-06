https://cz.sputniknews.com/20220623/medvedev-evropska-politika-se-stala-bledym-doprovodnym-zpevem-americkych-solistu--18407199.html

Medveděv: Evropská politika se stala bledým doprovodným zpěvem amerických sólistů

Podle mínění bývalého prezidenta RF je jasné, že v Evropě již nemají politické činitele velikosti Helmuta Kohla, Jaquese Chiraca nebo Margaret Thatcherové. 23.06.2022, Sputnik Česká republika

2022-06-23T13:32+0200

2022-06-23T13:32+0200

2022-06-23T13:32+0200

„Charles de Gaulle mohl odporovat kterémukoli americkému prezidentovi. Kdo z Evropanů to dokáže dnes bez třesoucích se rukou?“Evropská politika se stala „bledým doprovodným zpěvem amerických sólistů“, proto degeneruje, prohlásil Medveděv.Tito lidé nejsou podle Medveděva schopni vzít na sebe odpovědnost.„Nechci nikoho urazit, ale všem je jasné, že Mario Draghi není Silvio Berlusconi a že Olaf Scholz není Angela Merkelová.Německo, Francie a Itálie nevypadají zatím na celkovém pozadí špatně. Ale respekt vůči nim byl podkopán. Cožpak by mohl ukrajinský velvyslanec nazvat kancléře Kohla „trucující jitrnicí“? Anebo nynější prezident Ukrajiny přijít na schůzku s prezidentem Chiracem v zeleném tričku? Samozřejmě, že ne. Bylo by to absurdní.“Politik zdůraznil, že američtí lídři nové vlny také neoplývají čerstvými myšlenkami a mentální stabilitou. Podle Medveděva to bude pokračovat stejně dál.

