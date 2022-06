https://cz.sputniknews.com/20220624/bloomberg-se-dozvedel-o-tvrdych-navrzich-kataru-ohledne-nahrazeni-plynu-z-ruska-18408594.html

Bloomberg se dozvěděl o „tvrdých návrzích“ Kataru ohledně nahrazení plynu z Ruska

Bloomberg se dozvěděl o „tvrdých návrzích“ Kataru ohledně nahrazení plynu z Ruska

Katar hodlá požádat země EU, aby podepsaly dlouhodobé smlouvy na termín 20 let o dodávkách zkapalněného zemního plynu (LNG), informuje Bloomberg s odkazem na... 24.06.2022, Sputnik Česká republika

Podle slov zdrojů agentury považovaly evropské země katarské návrhy za „příliš tvrdé“, jednání o termínech importu se dostaly do slepé uličky již v březnu.Státy EU v čele s Německem kladou odpor nátlaku Kataru kvůli obavám, že budou muset i nadále dovážet LNG, dokonce když region vyhlásí kurs na snížení exhalací. Pokud Katar nezmění své požadavky, ohrozí to schopnost Evropy diverzifikovat dodávky plynu z Ruska, píše Bloomberg.Německá společnost EnBW Energie Baden-Wuerttemberg podepsala dříve dlouhodobou smlouvu s americkou Venture Global LNG o dodávkách LNG na dobu 20 let. Od roku 2026 budou USA dodávat Německu ročně 1,5 milionu tun LNG.Bloomberg ale píše, že tato smlouva má „velmi pružné“ podmínky, které dovolí změnit směr a dokonce zrušit dodávky, což může být užitečné, pokud budoucí poptávka po plynu v Německu klesne v situaci energetického přechodu.Vicepremiér a ministr ekonomiky SRN Robert Habeck podepsal 20. března dohodu o energetické spolupráci s Katarem, která stanovila dodávky LNG, psal list Die Welt.Ministr tenkrát sdělil, že společnosti budou muset uzavřít konkrétní smlouvy o dodávkách LNG. Na schůzce byli přítomni zástupci takových koncernů jako RWE, E.ON a Uniper.Ale 10. května zdroje agentury Reuters informovaly, že mezi Německem a Katarem vznikly komplikace na jednáních o dlouhodobých smlouvách o dodávkách LNG, a sice rozpory ohledně termínů. Podle zdrojů agentury vnucoval Katar takové podmínky, které nedovolí Berlínu změnit směr plynu do jiných regionů.Jiný zdroj sdělil, že se zajištění dodávek LNG z Kataru v nejbližší době neočekává.

