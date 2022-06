https://cz.sputniknews.com/20220624/nemecko-planuje-znarodnit-cast-plynovodu-nord-stream-2-oznamila-media-18411768.html

Německo plánuje znárodnit část plynovodu Nord Stream 2, oznámila média

Německo plánuje znárodnit část plynovodu Nord Stream 2, oznámila média

Ministerstvo financí Německa plánuje znárodnit část plynovodu Nord Stream 2, která se nachází na jeho území, píše Der Spiegel s odvoláním na zdroje. 24.06.2022, Sputnik Česká republika

Ministerstvo financí SRN uvažuje o možnosti konfiskace části plynovodu Nord Stream 2, která prochází územím Německa, píše týdeník Der Spiegel s odvoláním na vlastní zdroje v tomto rezortu.„Spolková vláda zkoumá otázku, jestli je třeba vyvlastnit část potrubního systému, která se nachází na území Německa, a odřezat ji od ostatní části potrubí,“ tvrdí týdeník.Podle slov jeho spolubesedníků by to umožnilo spojit potrubí vedoucí ze souše do moře s mobilním terminálem LNG.V červnu šéf Gazpromu Alexej Miller oznámil, že z hlediska technického je plynovod Nord Stream 2 zcela připraven na přepravu plynu do Evropy.Na druhé straně nemůže ruská státní korporace plně využívat druhý plynovod – Nord Stream – kvůli tomu, že německý koncern Siemens nevrátil včas zařízení po opravách. Od 16. června může Gazprom dodávat plynovodem Nord Stream maximálně 67 milionů kubíků plynu denně z plánovaných 167 milionů. Podle informací agentury Bloomberg se technika zdržuje po údržbě v Kanadě kvůli protiruským sankcím. Turbínu, která měla projít technickou údržbou, nemohou odeslat do zahraničí.

