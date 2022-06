Rusko rozšířilo v OSN příklady nenávistných prohlášení ukrajinských politiků

https://cz.sputniknews.com/20220624/rusko-rozsirilo-v-osn-priklady-nenavistnych-prohlaseni-ukrajinskych-politiku-18411236.html

„Doufám, že to našim kolegům v OSN pomůže lépe pochopit, s kým máme co dělat na Ukrajině,“ dodal diplomat.V dokumentu se uvádí mj. výrok Volodymyra Zelenského z 29. listopadu 2021, kdy označil osoby, na něž byly uvaleny sankce Rady národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny, za „individua“.„Budeme mít práci – a oni nebudou. Budeme mít důchody – a oni nebudou. Budeme pečovat o důchodce a děti – a oni nebudou. Naše děti půjdou do škol a školek – a jejich děti budou sedět ve sklepech… Takto právě tuto válku vyhrajeme,“ uvádí se také dřívější slova Porošenka.Uvádí se také výrok bývalého předsedy Nejvyšší rady Andrije Parubije ze 4. září roku 2018, kdy prohlásil, že je „obrovským zastáncem přímé demokracie“, a dodal, že „největším člověkem, který praktikoval přímou demokracii, byl Adolf Aloisovič (Hitler) v 30. letech“.Rozšířený dokument obsahuje také citáty mnoha jiných ukrajinských politiků.

