https://cz.sputniknews.com/20220624/the-hill-predpovedel-dolaru-pad-kvuli-protiruskym-sankcim-18407077.html

The Hill předpověděl dolaru pád kvůli protiruským sankcím

The Hill předpověděl dolaru pád kvůli protiruským sankcím

Nehledě na absenci žádoucího efektu pokračují USA ve vnucování světu sankční politiky zaměřené dnes proti Rusku, může to ale uškodit ekonomice samotné Ameriky... 24.06.2022, Sputnik Česká republika

2022-06-24T07:28+0200

2022-06-24T07:28+0200

2022-06-24T07:28+0200

svět

dolar

sankce

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1030/41/10304175_40:0:1960:1080_1920x0_80_0_0_210e6b7ae5a4ab97737e881fe154239c.jpg

Nejnebezpečnější následek protiruských sankcí pro Washington spočívá podle jeho názoru, v tom, že dolar přijde o status univerzální světové měny.„Nahromaděné ekonomické sankce, které se lehce zavádějí, ale zřídka se ruší, mohou nakonec ohrozit úlohu amerického dolaru jako světové rezervní měny, což zkomplikuje vládě financování rostoucího státního dluhu,“ píše novinář.Přestože Joffe neuvedl dnešní reálnou alternativu dolaru, je přesvědčen, že mnoho zemí pracuje na nástrojích, jež by dokázaly vynechat slábnoucí rezervní měnu.Má za to, že se záliba Washingtonu v sankcích vysvětluje jejich jednoduchým vyhlášením a přáním rychle ukázat světu, že se „něco dělá“. Jenže tato snadnost již začala Bílému domu škodit.„Sankce jsou bohužel jen málokdy účinné a souvisí s velkými ztrátami. Správa pro kontrolu zahraničních aktiv Ministerstva financí USA má seznam z více než deseti tisíc osob a organizací, proti kterým byly zavedeny sankce, proto místo toho, aby pokračovaly v uvalení stále většího počtu sankcí plus k těm, co byly zavedeny za posledních 70 let, by měly USA omezit zastaralé restrikce a bojovat s pokušením jejich zvýšení,“ napsal na závěr Joffe.

https://cz.sputniknews.com/20220515/v-cine-prozradili-jak-rusko-zasahlo-dolar-18293400.html

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dolar, sankce, rusko