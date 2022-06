V Chersonu došlo k teroristickému útoku

https://cz.sputniknews.com/20220624/v-chersonu-doslo-k-teroristickemu-utoku-18410459.html

Podle předběžných údajů byl proveden útok na hlavu rodinného, mládežnického a sportovního oddělení vojensko-civilní správy Chersonské oblasti Dmitrije Savlučenka, jeho auto bylo vyhozeno do povětří. Savlučenko zemřel.Městské úřady informovaly, že auto bylo vyhozeno do povětří, když do něj Savlučenko nasedl.Minulý týden bylo informováno o tom, že ukrajinské tajné služby změnily taktiku a místo ostřelování Záporožské oblasti zahájily teroristické útoky proti obyvatelům. Uvedl to v rozhovoru pro Sputnik člen hlavní rady místní vojensko-civilní administrativy Vladimir Rogov.Na osvobozeném území Záporožské oblasti došlo k dvěma teroristickým činům, na transformátorové stanici v Berdjansku a vedle policejní budovy v Melitopolu.„Nejdřív ostřelovali náš region raketami Točka-U, pak začali používat drony. To se jim nepovedlo. Všechno sestřelila protivzdušná obrana ruské armády. Později byla zlikvidována odpalovací zařízení Toček-U. Proto se dnes uchýlili k taktice teroru s pomocí explozí a diverzí,“ řekl Rogov.

