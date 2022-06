Podniky Roskosmosu zahájily sériovou výrobu raket Sarmat

https://cz.sputniknews.com/20220625/podniky-roskosmosu-zahajily-seriovou-vyrobu-raket-sarmat-18412983.html

„Už jsme začali vyrábět sériové rakety. Vycházíme z toho, že do konce roku musíme uvést první pluk v Užuru v Krasnojarském kraji do bojové pohotovosti,“ řekl Rogozin ve vysílání televizní stanice Rossija 24. Uvedl, že se Roskosmos nyní připravuje na druhou letovou a konstrukční zkoušku Sarmatu. Rogozin upřesnil, že budou zvýšeny požadavky k raketě v určitých detailech zkoordinovaných s objednavatelem – Ministerstvem obrany RF.V květnu velitel raketových vojsk strategického určení Sergej Karakajev uvedl, že Nová ruská mezikontinentální balistická raketa Sarmat dokáže letět přes Severní a Jižní pól a také po jiným trajektoriím.Vysvětlil, že možnost změny směru letu je dosažena díky energetickému zařízení nového raketového systému.„Od naší známé trajektorie přes Severní pól bude v případě nutnosti možné udělat trajektorii přes Jižní pól, která není dnes v zásadě chráněná. Jsou také možné další trajektorie z hlediska možnosti vstupu do kosmického prostoru,“ poznamenal Karakajev.Učinil rovněž předpoklad, že se v nejbližším čase sotva podaří vyvinout prostředky na zachycení této zbraně. Očekávají, že Sarmat zůstane ve výzbroji 50 let, poněvadž to umožňují charakteristiky rakety a její spolehlivost.

