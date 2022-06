https://cz.sputniknews.com/20220625/ukrajinska-krize-se-vyresi-u-jednaciho-stolu-prohlasil-generalni-tajemnik-nato-18412498.html

Ukrajinská krize se vyřeší u jednacího stolu, prohlásil generální tajemník NATO

Ukrajinská krize se vyřeší u jednacího stolu, prohlásil generální tajemník NATO

Ukrajinská krize bude urovnána nejspíše cestou jednání, prohlásil v interview pro španělský list El Pais generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Trval ale na... 25.06.2022, Sputnik Česká republika

„Naše odpovědnost spočívá v tom, abychom Ukrajině zajistili maximálně silnou pozici a pomohli jí zůstat svrchovaným a nezávislým evropským národem. A nejlepší způsob, jak to udělat, je poskytovat jí mohutnou vojenskou pomoc, ekonomickou podporu, a zavést tvrdé sankce proti Rusku,“ tvrdí Stoltenberg.Novinář Bernardo de Miguel poznamenal, že zásobování Ukrajiny zbraněmi pobízí prezidenta Volodymyra Zelenského k eskalaci konfliktu. Stoltenberg na to odpověděl, že NATO poskytuje podobnou pomoc na žádost samotného Kyjeva.Vojenská speciální operace s cílem denacifikace a demilitarizace Ukrajiny byla zahájena 24. února. Vladimir Putin označil za její cíl ochranu lidí, kteří byli osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Ministerstvo obrany RF prohlásilo, že ruská armáda splnila hlavní úkoly první etapy, značně snížila bojový potenciál Ukrajiny. Za hlavní cíl označilo MO osvobození Donbasu.

