https://cz.sputniknews.com/20220625/ukrajinsky-vojak-ktery-se-vzdal-do-zajeti-lituje-toho-ze-sel-bojovat-za-ukrajinu-18413394.html

Ukrajinský voják, který se vzdal do zajetí, lituje toho, že šel bojovat za Ukrajinu

Ukrajinský voják, který se vzdal do zajetí, lituje toho, že šel bojovat za Ukrajinu

Ukrajinský voják Leonid Musejčuk, který se vzdal do zajetí, lituje toho, že šel bojovat za Ukrajinu. 25.06.2022, Sputnik Česká republika

2022-06-25T22:45+0200

2022-06-25T22:45+0200

2022-06-25T22:45+0200

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

ukrajina

rusko

vojáci

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0a/13463777_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_96a1def061afcdee0e24ae6313851af1.jpg

Musejčuk, povoláním kuchař, byl povolán od ukrajinské armády v dubnu.„25. dubna mě poslali do Lvovské oblasti, kde jsem procházel přípravou, cvičili nás Američan a Angličan. Svá jména neuváděli, mluvili anglicky, měli tlumočníka. Učili nás, jak máme ustupovat a jak útočit,“ řekl v rozhovoru pro Sputnik zajatý voják. Podle jeho slov trvala příprava něco přes týden, pak čtrnáct dní odpočívali, a pak byli přesunuti do Kamyševachy. Na bojových postaveních nebyl, řekl voják. „Lituji, že jsem šel (bojovat), raději bych vůbec nešel, protože všechno je lež, a našinci vědí, že je to lež, chtějí se vzdát, ale bojí se,“ uvedl.Zajatý voják rovněž oznámil, že ukrajinští vojáci střílí na své.Vojenská speciální operace s cílem denacifikace a demilitarizace Ukrajiny byla zahájena 24. února. Vladimir Putin označil za její cíl ochranu lidí, kteří byli osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Ministerstvo obrany RF prohlásilo, že ruská armáda splnila hlavní úkoly první etapy, značně snížila bojový potenciál Ukrajiny. Za hlavní cíl označilo MO osvobození Donbasu.

https://cz.sputniknews.com/20220607/lost-in-translation-ukrajinsti-vojaci-musi-bojovat-za-pomoci-google-translate-18355104.html

ukrajina

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, rusko, vojáci