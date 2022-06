https://cz.sputniknews.com/20220625/unie-sasku-bulhari-pozadali-o-vystoupeni-z-eu-18413536.html

Unie šašků: Bulhaři požádali o vystoupení z EU

Unie šašků: Bulhaři požádali o vystoupení z EU

Čtenáři bulharského portálu Dir jsou pobouřeni poskytnutím Ukrajině statutu kandidáta do Evropské unie. 25.06.2022, Sputnik Česká republika

2022-06-25T18:00+0200

2022-06-25T18:00+0200

2022-06-25T18:00+0200

svět

bulharsko

evropská unie (eu)

ukrajina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/745/53/7455348_0:156:2809:1736_1920x0_80_0_0_4290208250d506b967e83880c1b7e4bf.jpg

V článku se podotýká, že zapojování Ukrajiny do EU může trvat dlouhá léta, protože země musí odpovídat celé řadě ekonomických a politických podmínek, a musí také provést vážné reformy.Čtenáře pobouřilo rozhodnutí unie. Někteří z nich vyslovili svou nespokojenost s tím, že Kyjev získal vytoužený status urychleně a nehledě na existující problémy. Uživatel Absoluten dvojen standart připomenul, že se Bulharsko nemůže dosud zapojit do Schengenské zóny, a jeho občané potřebují víza na cesty do USA.„Z hlediska ekonomiky je Ukrajina toxickým aktivem. Je tak zpustošena, že když bude přijata do EU, vynaloží unie na její obnovení tolik, že přijde na mizinu,“ napsal další čtenář.Vyslovil předpoklad, že to je právě cílem USA.Jiný uživatel vyslovil domněnku, že když vstoupí Ukrajiny do EU, žádná unie už nebude. Další čtenář předpověděl, že k tomu vůbec nikdy nedojde. „Je čas vystoupit z EU – je to jakási unie šašků,“, vyzývá Mxm.

https://cz.sputniknews.com/20220622/ve-francii-vyloucili-urychlenou-proceduru-zapojeni-ukrajiny-do-eu-18405859.html

bulharsko

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bulharsko, evropská unie (eu), ukrajina