Předseda Státní dumy RF Vjačeslav Volodin obyvatelům Ukrajiny doporučil, aby nepospíchali s vyhazováním učebnic ruštiny, aby je potom nemuseli shánět. 25.06.2022, Sputnik Česká republika

Dříve bylo oznámeno, že se od 1. srpna v Oděské oblasti nebudou vyučovat ruský jazyk a literatura, učebnice už byly staženy, a z učebních osnov byli vyloučeni všichni ruští spisovatelé. Výkonný výbor Mykolajivské městské rady kromě toho oznámil, že použití ruštiny bude na školách města Mykolajevu zakázáno od 1. září tohoto roku.„Jedním z úkolů speciální operace je obnovení práv a svobod občanů, kteří chtějí mluvit rodnou řečí a studovat ji. Bude správné povolat ukrajinské úředníky k odpovědnosti za porušení těchto lidských práv. A obyvatelé Ukrajiny by neměli pospíchat s vyhazováním učebnic ruštiny. Nechte si je, ať u vás budou až do 1. září. Abyste je potom nemuseli shánět,“ napsal Volodin na svém Telegramu.Vojenská speciální operace s cílem denacifikace a demilitarizace Ukrajiny byla zahájena 24. února. Vladimir Putin označil za její cíl ochranu lidí, kteří byli osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Ministerstvo obrany RF prohlásilo, že ruská armáda splnila hlavní úkoly první etapy, značně snížila bojový potenciál Ukrajiny. Za hlavní cíl označilo MO osvobození Donbasu.

