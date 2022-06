https://cz.sputniknews.com/20220626/ukrajine-predpovedeli-dvacetiletou-cestu-do-eu-18413670.html

Ukrajině předpověděli dvacetiletou cestu do EU

Ukrajině předpověděli dvacetiletou cestu do EU

Poskytnutí Ukrajině statutu kandidáta do EU je politický krok, po němž nemusí následovat žádná jiná aktivita, prohlásil zpravodaj Mathieu Coache ve vysílání... 26.06.2022, Sputnik Česká republika

Podotkl, že cesta ke členství v EU může mnohé Ukrajince zklamat, protože Brusel nedává Kyjevu žádné záruky. Pro srovnání Coache připomenul, jak projednávali Evropané možnost zapojení do unie balkánských států, které zůstávají kandidáty po desetiletí.„Nemusíme dlouho přemýšlet, abychom pochopili, co se může Ukrajině stát: včera ráno jsme projednávali zapojení šesti balkánských zemí. Je třeba říci, že jednání nebyla úspěšná, a že tiskovou konferenci podle výsledků tohoto balkánského summitu dokonce zrušili. Tyto země, z nichž některé vynaložily obrovská úsilí, aby odpovídaly evropským požadavkům, čekají, až budou moci vstoupit do EU, už dost dlouho. Rekord stanovila Severní Makedonie, která získala status kandidáta před 17 lety. Co se týče Albánie, ta čeká osm let, a tyto země i nadále nevidí žádné světlo na konci tunelu,“ podotkl zpravodaj.Tento týden albánský premiér Edi Rama poradil před zahájením summitu EU-Západní Balkán ukrajinskému lidu, aby neměl iluze ohledně očekávaného statutu kandidátské země EU.V Bruselu se ve čtvrtek koná summit vedení EU s lídry zemí Západního Balkánu a také neuznaného Kosova. Hlavním tématem je pokrok v integraci do EU a výzvy, jež vznikly kvůli speciální operaci Ruska na Ukrajině.„Severní Makedonie je, nemýlím-li se, kandidátkou celých 17 let, Albánie 9. Vítáme Ukrajinu, je to dobře, že bude kandidátkou. Doufám však, že ukrajinský lid nebude mít ohledně toho velké iluze,“ prohlásil Rama před zahájením zasedání. Připomněl také postoj Sofie, která blokuje zahájení jednání o vstupu do EU Tirany a Skopje, a označil to za „hanbu“.

