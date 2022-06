https://cz.sputniknews.com/20220626/v-kyjeve-uvedli-duvod-proc-se-vzdali-myslenky-vstoupit-do-nato-18414934.html

V Kyjevě uvedli důvod, proč se vzdali myšlenky vstoupit do NATO

V Kyjevě uvedli důvod, proč se vzdali myšlenky vstoupit do NATO

Ukrajina nehodlá podnikat kroky ke vstupu do NATO, protože členové aliance odmítli její snahy, prohlásil v rozhovoru pro The Financial Times zástupce vedoucího...

Ukrajinský politik přiznal, že vstup Kyjeva do vojenského paktu není v krátkodobém termínu možný, ale vyslovil naději, že NATO potvrdí partnerství.Žovkva vyzval NATO, aby na madridském summitu uznalo ústřední úlohu Ukrajiny v evropské bezpečnosti. Na schůzce členů aliance se plánuje určení směrů strategického rozvoje organizace, a proto zástupce kanceláře Zelenského požádal, aby aliance odstranila jakékoli zmínky o Rusku jako o partnerovi vojenského svazku a aby Moskva byla „přísně a tvrdě“ napomenuta.Nejvyšší rada Ukrajiny schválila v prosinci 2014 změny ve dvou zákonech a vzdala se mimoblokového statutu země. V únoru 2019 přijal ukrajinský parlament změny Ústavy a zakotvil směřování státu ke členství v EU a NATO. Ukrajina se stala šestým státem, který získal status partnera NATO s rozšířenými možnostmi. USA prohlásily, že se o možnosti vstupu Ukrajiny do NATO zatím neuvažuje, a v Berlíně sdělili, že tato otázka není na pořadu jednání.V Rusku nejednou připomněli, že NATO je zaměřeno na konfrontaci. Mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov prohlásil, že další rozšíření aliance neposkytne Evropě větší bezpečnost a že NATO má agresivní povahu.

