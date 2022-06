https://cz.sputniknews.com/20220627/eu-se-bude-muset-vzdat-principu-jednohlasnosti-prohlasil-josep-borrel-18422030.html

EU se bude muset vzdát principu jednohlasnosti, prohlásil Josep Borrel

Vstup nových zemí do EU si vyžádá zřeknutí se principu jednohlasného přijetí rozhodnutí, napsal ve svém blogu šéf diplomacie Evropské unie Josep Borrel. 27.06.2022, Sputnik Česká republika

Konflikt na Ukrajině podle jeho názoru ukázal, že EU má přijímat „strategická rozhodnutí“ v reálném čase. Považuje za „neuvážené“ pracovat jako dříve, protože to, co se nepodařilo odsouhlasit 27 členům, bude nemožné, když počet členských zemí dosáhne 30 a více.Poznamenal například, že odsouhlasení šestého balíčku protiruských sankcí trvalo měsíc a že dosažení konsensu v této otázce vyžádalo značné zmírnění navržených restrikcí.Média dříve informovala, že Maďarsko dosáhlo na konzultacích výjimky ohledně dodávek ropy ropovodem Družba.V opačném případě budou země podle Borrela stále častěji měnit svůj postoj a nutit ostatní k změnám. Dodal, že politika použití veta je v poslední době používána stále častěji.Kandidátský status Ukrajiny a MoldavskaLídři států a vlád Evropské unie schválili na bruselském summitu 23. června poskytnutí Ukrajině a Moldavsku statusu kandidátské země EU. V nejbližším čase se rovněž očekává pokrok na jednáních o vstupu do EU Severní Makedonie a Albánie.Summit učinil také prohlášení, že poskytne kandidátský status Gruzii po splnění řady podmínek. Macron nazval poskytnutí evropské perspektivy Ukrajině, Moldavsku a Gruzii „silným signálem pro Rusko“.

