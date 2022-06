https://cz.sputniknews.com/20220627/media-biden-platil-svemu-synu-hunterovi-prostitutky-z-vychodni-evropy-18425416.html

Média: Biden platil svému synu Hunterovi prostitutky z východní Evropy

Média: Biden platil svému synu Hunterovi prostitutky z východní Evropy

Americký prezident Joe Biden, aniž by to tušil, platil synovi Hunterovi účty za eskortní služby, z nichž mnohé mohly být spojené s Ruskou federací, píší noviny... 27.06.2022, Sputnik Česká republika

2022-06-27T22:22+0200

2022-06-27T22:22+0200

2022-06-27T22:22+0200

svět

joe biden

usa

hunter biden

prostituce

východní evropa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/09/13456768_0:21:2403:1372_1920x0_80_0_0_a1162aef7eb1aaeaaed1e3ae925d5f7a.jpg

Deník uvádí, že má k dispozici kopii údajů ze zapomenutého notebooku Huntera Bidena. Podle těchto údajů Hunter Biden utratil od listopadu 2018 do března 2019 více než 30 tisíc dolarů za eskortní služby. Mnohé z těchto dívek byly spojeny s ruskými e-mailovými adresami registrovanými v zóně „.ru“ a spolupracovaly s „exkluzivní modelingovou agenturou” UberGFE. V sekci „Kontakty” na webu této agentury jsou uvedeny Los Angeles, Boston a Londýn.V jedné z korespondencí Hunter sděluje zprostředkovatelce jménem Eva, která byla jeho hlavní kontaktní osobou při jednání s UberGFE, že jeho účty byly dočasně zmrazeny v důsledku pokusů převést platby jejím „dívkám“ s ruskými e-mailovými účty, což bylo podezřelé jeho bance. Podle novinového článku Eva žádala Huntera, aby převedl platby na bankovní účty spojené s ruskými e-mailovými adresami, jedenáctkrát.Noviny uvádějí, že prezident pomáhal platit účty syna od prosince 2018 do roku 2019 a celkem mu v tomto období chtěl převést 100 tisíc dolarů. Podle informací publikace jednou Biden převedl Hunterovi 5 tisíc dolarů, když ten měl co do činění s eskortovanou dívkou z UberGFE. V jiném případě z korespondence vyplývá, že Hunter přesvědčil otce, aby mu poslal 20 tisíc dolarů údajně na zaplacení rehabilitačního programu pro drogově závislé, kam se Hunter nikdy nepřihlásil.Publikace konstatuje, že není přesně známo, kdo řídí UberGFE, agentura není registrována v USA. Na webu společnost tvrdí, že má zaměstnance na Ukrajině a její webové stránky jsou vytvořeny vývojáři z Kyjeva.V říjnu 2020 noviny New York Post zveřejnily řadu materiálů, založených na korespondenci údajně objevené na notebooku Huntera Bidena, který byl nalezen v jedné z opraven státu Delaware. Majitel dílny vytvořil kopii jeho pevného disku, která byla předána Rudymu Giulianimu, bývalému primátorovi New Yorku a osobnímu právníkovi tehdejšího amerického prezidenta Donalda Trumpa. Notebook byl údajně později zabaven FBI. Daily Mail napsal, že fotografie objevené na notebooku mohou svědčit o zapojení Bidena mladšího do trestné činnosti v oblasti drog a prostituce.

https://cz.sputniknews.com/20220627/trump-nazval-usa-zemi-upadku-a-tercem-posmechu-18415084.html

usa

východní evropa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

joe biden, usa, hunter biden, prostituce, východní evropa