Ruský expert: Taká proamerická vláda na Slovensku nebola od začiatku 21. storočia

Ruský expert: Taká proamerická vláda na Slovensku nebola od začiatku 21. storočia

„USA majú určite záujem o udržanie súčasnej Hegerovej vlády pri živote. Taká proamerická vláda na Slovensku nebola od začiatku 21. storočia. Žiadna iná vláda... 27.06.2022

2022-06-27T15:21+0200

2022-06-27T15:21+0200

2022-06-27T15:21+0200

Prezidentka Čaputová by opäť zasiahla do referenda, ak by sa nazberal dostatok podpisov na jeho uskutočnenie. Na Ústavný súd by sa obrátila len s jednou otázkou, ktorú ako súčasť petície predstavila strana SMER-SD Roberta Fica. Otázka o bezodkladnej demisii vlády podľa nej vykazuje znaky neústavnosti. Ak by súd skonštatoval, že daná časť nie je v poriadku, vyhlásila by referendum len o možnosti skrátenia volebného obdobia Národnej rady referendom alebo uznesením NR SR. Uviedla to v relácii TA3 V politike.Na toto vyhlásenie hneď reagoval Fico. Podľa neho Čaputová sa snaží zmariť petičnú akciu a obvinil ju z toho, že pracuje v prospech USA.Fakt majú Spojené štáty taký záujem o zachovanie súčasnej slovenskej vlády? Pýtali sme sa politológa Vadima Truchačova, odborníka na strednú Európu.Truchačov: USA majú určite záujem o udržanie súčasnej Hegerovej vlády pri živote. Taká proamerická vláda na Slovensku nebola od začiatku 21. storočia. Žiadna iná vláda nebude tak orientovaná na Američanov. Obraz dopĺňa naskrz proamerická prezidentka Čaputová. Prirodzene svojimi „tieňovými“ kanálmi, mimovládnymi organizáciami a tlačou, tlakom na Slovákov skrytých pred verejnosťou urobia všetko pre to, aby súčasný kabinet vydržal čo najdlhšie.Nejde tu o vojenské zariadenia na Slovensku ako také. Ich vojenská hodnota je s prihliadnutím na americké základne protiraketovej obrany v Poľsku a Rumunsku takmer nulová. Ide o to, že na Slovensku sa nemôže dostať k moci vláda, ktorá je relatívne lojálna k Rusku. Nepreháňajte rusofilstvo Slovákov - nie sú to vôbec Srbi. Vyložená rusofóbia však nie je pre krajinu charakteristická. Navyše Slováci, rovnako ako Česi, majúci neľahkú a rôznorodú historickú skúsenosť, v zásade nie sú z prítomnosti cudzích jednotiek na svojom území nadšení. Preto je potrebná maximálna lojalita slovenského vedenia voči USA a NATO.A preto nemožno pripustiť referendum, v ktorom sa väčšina Slovákov definitívne vysloví proti americkej vojenskej prítomnosti.

