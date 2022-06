https://cz.sputniknews.com/20220628/dmitrij-medvedev-promluvil-o-opatrenich-ruska-v-pripade-zapojeni-svedska-a-finska-do-nato-18428395.html

Dmitrij Medveděv promluvil o opatřeních Ruska v případě zapojení Švédska a Finska do NATO

Dmitrij Medveděv promluvil o opatřeních Ruska v případě zapojení Švédska a Finska do NATO

Zapojení Švédska a Finska do NATO nehrozí RF ničím novým, naše země ale bude muset upevnit své hranice, a perspektiva mít ruské Iskandery na prahu vlastního... 28.06.2022, Sputnik Česká republika

2022-06-28T14:34+0200

2022-06-28T14:34+0200

2022-06-28T14:34+0200

svět

finsko

švédsko

nato

dmitrij medveděv

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/18429207_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_d2fe756afdc19428403a4ec658280bdc.jpg

Dodal, že „stejně už máme NATO vedle naší země, i bez toho Švédska a Finska“.Podle jeho slov „není to právě nejlepší perspektiva – mít na prahu vlastního domu naše Iskandery, hypersonické rakety a válečné lodě s jadernými zbraněmi“. „Jen málokomu udělá radost také to, že zaplacené daně se teď budou vynakládat nikoli na zvelebování měst a na humanitární programy, ale na obranné účely pod záštitou NATO. Je to bezedná propast,“ podotkl Medveděv.

finsko

švédsko

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

finsko, švédsko, nato, dmitrij medveděv, rusko