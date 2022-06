https://cz.sputniknews.com/20220628/francouzska-televize-ukazala-pravdu-o-ukrajine-18425595.html

Francouzská televize ukázala pravdu o Ukrajině

Většina obyvatel Lysičanska nepodporuje ukrajinskou armádu a kyjevský režim, uvedla v reportáži francouzská televize France 24. 28.06.2022, Sputnik Česká republika

2022-06-28T08:32+0200

svět

rusko

francie

ukrajina

Novináři chtěli ukázat, jak ukrajinští dobrovolníci „pomáhají“ místním obyvatelům evakuovat se z města, ale nakonec byli překvapeni proruským postojem civilního obyvatelstva. V reportáži se upřesňuje, že vojáci OSU jim dali jen dva dny na to, aby město opustili. To vyvolalo pobouření mezi Ukrajinci, mnozí odmítli opustit své domovy. „Ukrajinští vojáci nás ostřelují, to oni zabíjejí naše děti,“ řekla jedna žena. Mezi lidmi, s nimiž hovořili televizní reportéři, je také populární názor, že jejich spojencem je Rusko, a ne Evropa.

2022

