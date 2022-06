Na web unikl rozhovor Macrona s Bidenem. Hovořili o problémech se zvyšováním těžby ropy

„Měl jsem rozhovor s MBZ (prezidentem SAE Muhammadem bin Zajdem). Řekl mi dvě věci. Za prvé, že je na maximu (výrobní kapacity). Tvrdí to on. Za druh, podle slov MBZ mohou Saúdové zvýšit těžbu jen trochu, o 150 (tisíc barelů denně), možná trochu více, nemají ale obrovské kapacity, nebudou je mít dříve než za šest měsíců,“ řekl Macron Bidenovi na okraj summitu G7. Video s jejich besedou zveřejnil americký deník The New York Post.