V ČR zamítli požadavek ukrajinských filmařů ohledně účasti ruského filmu na filmovém festivalu

Vedení Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, který se bude konat od 1. do 9. července, zamítlo požadavek ukrajinských filmařů, týkající se... 28.06.2022, Sputnik Česká republika

„V těchto dnech se skupina ukrajinských tvůrců obrátila s dopisem na vedení Karlovarského filmového festivalu s reakcí na skutečnost, že festival zařadil do programu film Kapitán Volkonogov uprchl,“ uvádí se ve zprávě.„Podle našeho názoru je film Kapitán Volkonogov uprchl jedním z nejlepších filmů loňského Benátského filmového festivalu, a proto ho již na podzim pozvali do programu Karlovarského filmového festivalu,“ vysvětlilo vedení festivalu a dále uvedlo, že chápe argumenty ukrajinských filmařů, nicméně „kategoricky odmítá“ jejich interpretaci, že promítání tohoto filmu „odvádí pozornost mezinárodního společenství od válečných zločinů spáchaných na Ukrajině“.V úterý Český rozhlas uvedl, že ukrajinský velvyslanec v ČR Jevhen Perebyjnis v otevřeném dopise prezidentovi karlovarského filmového festivalu Jiřímu Bartoškovi požadoval, aby film Kapitán Volkonogov uprchl byl vyloučen z programu. Dopis ukrajinského diplomata vedení festivalu nekomentovalo.Snímek ruských režisérů Natalji Merlukovové a Alexeje Čupova Kapitán Volkonogov uprchl vypráví o příslušníkovi zvláštní jednotky, jehož život se změní, když on sám je prohlášen za zločince. Kapitán se skrývá na okraji města, kde se setká s poslem z onoho světa. Ten říká Volkonogovovi, že cestu k záchraně najde až poté, co mu odpustí alespoň jeden člověk, do jehož domu přinesl smrt.

