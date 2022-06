https://cz.sputniknews.com/20220629/americky-zoldak-na-ukrajine-rekl-ze-byl-podveden-s-honorarem-lituji-ze-jsem-prijel-rekl-18438247.html

Americký žoldák na Ukrajině řekl, že byl podveden s honorářem. Lituji, že jsem přijel, řekl

Americký žoldák na Ukrajině řekl, že byl podveden s honorářem. Lituji, že jsem přijel, řekl

Americký žoldák Alexander John-Robert Drueke, zajatý ruskou armádou, řekl, že mu bylo slíbeno 3,5 tisíce dolarů měsíčně za účast v bojích, ale nedostal je. 29.06.2022, Sputnik Česká republika

„Během přípravy jsem dostal nějaké peníze a to je všechno, co jsem dostal... Byla ústní dohoda, že dostanu peníze (za účast v bojích), ale nic jsem nedostal. Když jsme byli na výcviku, byl (plat) ekvivalentní asi tisíci dolarů měsíčně, a pak, pokud se vydáme na frontu s nimi, pak by to mělo být asi 3,5 tisíce dolarů za měsíc,” řekl Drueke novinářům.Řekl také, že se rozhodl jet na Ukrajinu poté, co na začátku roku uviděl informaci ve zprávách. Podle jeho slov se mu zdálo, že Ukrajinci potřebují pomoc, a on se rozhodl jít a vidět to sám a pomoci, „pokud bude třeba”.Zajetí v DLRAlexander Drueke, který bojoval na straně ukrajinských vojsk a nyní je v zajetí na území Doněcké lidové republiky, prohlásil, že neměl kompletní informace a pokud by věděl, co se ve skutečnosti děje na Ukrajině, nejel by tam účastnit se bojových akcích.Americký žoldák vyzval ty, kteří se chtějí připojit k ukrajinským jednotkám, aby „neopakovali jeho chyby“ a také lépe prostudovali informace o konfliktu.Již dříve se uvádělo, že ruská armáda zajala dva bývalé vojáky americké armády během boje u Charkova. Byl to 39letý Alexander Drueke, který sloužil v Iráku, a 27letý Andy Hewn. Mluvčí amerického ministerstva zahraničí Ned Price řekl, že Washington je v přímém kontaktu s ruskými úřady na téma amerických žoldáků zadržených na Ukrajině.

