https://cz.sputniknews.com/20220629/k-ruske-obdobe-swift-se-pripojilo-70-zahranicnich-bank-18436585.html

K ruské obdobě SWIFT se připojilo 70 zahraničních bank

K ruské obdobě SWIFT se připojilo 70 zahraničních bank

V současné době se již 70 zahraničních organizací z 12 zemí světa připojilo k Systému výměny finančních zpráv (SPFS), mnozí partneři se ale obávají... 29.06.2022, Sputnik Česká republika

2022-06-29T22:33+0200

2022-06-29T22:33+0200

2022-06-29T22:33+0200

svět

rusko

swift

banky

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/845/79/8457918_0:56:2000:1181_1920x0_80_0_0_8be1b8024c4a1874b16560f41623fb38.jpg

Nabiullinová zdůraznila, že regulační úřad je ochoten zapojit do systému všechny, má k tomu technické možnosti, dá se to udělat dost rychle, všechno ale záleží na ochotě partnerů.Ruská alternativa SWIFTuSystém výměny finančních zpráv Banky Ruska byl vytvořen kvůli nebezpečí možného odpojení ruských bank od SWIFTu, do něhož je zapojeno přes 11 tisíc velkých organizací skoro ve všech zemích světa.

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, swift, banky