Ministerstvo obrany RF uvedlo, že OSU používají taktiku hitlerovských nacistů

Ukrajinští nacionalisté pomocí taktiky hitlerovských nacistů z dob Velké vlastenecké války chtějí spálit město Avdějevku v DLR spolu s civilními obyvateli a... 29.06.2022, Sputnik Česká republika

„Ze zachycené radiové komunikace nacionalistů a zahraničních žoldáků bylo spolehlivě zjištěno, že ozbrojenci při postupu Ozbrojených sil Ruska a útvarů Doněcké lidové republiky k Avdějevce se chystají zopakovat taktiku ‚spálené země‘, kterou používali nacisté v letech druhé světové války, v úmyslu vymazat město z povrchu země,“ řekl Mizincev na středečním briefingu.Jako příklad uvedl jeden z těchto radiových rozhovorů v ukrajinštině: „máme rozkaz vypálit Avdějevku do základů“. „A co s civilními obyvateli“... (vulgární výrazy), dělejte si s nimi, co chcete, ale nepouštějte je (vulgární výrazy) domů”.„Cíl této akce ukrajinských nacionalistů spočívá v tom, aby podle již nacvičeného scénáře obvinili Ozbrojené síly RF z toho, že bez výběru útočí na objekty civilní infrastruktury, a dali tomu široký ohlas v ukrajinských a západních médiích,“ dodal Mizincev.

