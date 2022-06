https://cz.sputniknews.com/20220629/svedsko-nabidlo-cesku-nechat-si-zdarma-pronajate-stihaci-letouny--18437571.html

Švédsko nabídlo Česku nechat si zdarma pronajaté stíhací letouny

Švédský velvyslanec Fredrik Jörgensen prohlásil, že nabídne bezplatný převod nyní používaných stíhacích letounů JAS-39 Gripen. 29.06.2022, Sputnik Česká republika

„Letadla jsou momentálně pronajímaná. My bychom je tím pádem považovali za splacená a mohli bychom je nabídnout bezplatně. Jednalo by se o řadu C a případně i řadu E,“ uvedla švédská ambasáda. Podle Jörgensena se jedná o finančně atraktivní nabídku, neboť Švédsko stojí o pokračování v dosavadní spolupráci s českou armádou, kterou považuje za velký úspěch. Poukázal na to, že čeští piloti jsou na švédské stíhací stroje už zvyklí. „Řešení, které bychom mohli navrhnout, je velmi výhodné z hlediska hospodárnosti i efektivity,” poznamenal.

