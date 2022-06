https://cz.sputniknews.com/20220629/v-cesku-zrusili-funkci-zmocnence-pro-konzultace-s-ruskou-federaci-18438440.html

V Česku zrušili funkci zmocněnce pro konzultace s Ruskou federací

V Česku zrušili funkci zmocněnce pro konzultace s Ruskou federací

Vláda České republiky se ve středu rozhodla zrušit funkci zmocněnce pro konzultace s RF, která byla založena asi před dvěma lety z iniciativy ministerstva... 29.06.2022, Sputnik Česká republika

Do funkce zmocněnce pro konzultace s Ruskou federací, které strany nikdy nezačaly, byl vládou republiky jmenován ředitel mezinárodního odboru Kanceláře prezidenta ČR Rudolf Jindrák. Od čtvrtka 30. června zůstane podle agentury pouze ve své hlavní funkci na Pražském hradě. Mezitím ve struktuře ministerstva zahraničí byla v letošním roce vytvořena pozice zvláštního zmocněnce pro koordinaci politiky České republiky vůči Ruské federaci. Do ní byl jmenován diplomat Luboš Veselý, který dříve zastával funkci poradce-vyslance českého velvyslanectví v Rusku a v dubnu loňského roku byl nucen opustit Moskvu společně s dalšími pracovníky diplomatické mise.Rusko-české vztahy se prudce zhoršily po 17. dubnu 2021, kdy česká vláda přišla s tvrzením, že Moskva se podílela v roce 2014 na výbuších v muničních skladech v obci Vrbětice na východě republiky, a vyhostila 18 ruských diplomatů, které prohlásila za spolupracovníky ruských zpravodajských služeb. Ruské ministerstvo zahraničí vyjádřilo Česku důrazný protest v souvislosti s krokem, který podniklo „na základě nepodložených a vymyšlených záminek“, a také prohlásilo 20 zaměstnanců české ambasády v Moskvě za persony non grata. Dne 14. května 2021 byl na oficiálním portálu právních informací zveřejněn seznam nikoliv přátelských států, schválený ruskou vládou, který zahrnoval USA a ČR.

