Putin má za to, že kdyby se lídři G7 svlékli na summitu, byla by to ohavná podívaná

Prezident RF Vladimir Putin okomentoval diskusi lídrů G7 o jejich fotografii a přání se svléknout a nazval to ohavnou podívanou. 30.06.2022, Sputnik Česká republika

2022-06-30T10:55+0200

Prezident připomněl citát básníka Alexandra Puškina, který napsal, že se dá být seriózním člověkem, ale nezapomínat na krásu nehtů.Prezident RF odpověděl na poznámku britského premiéra Borise Johnsona o „ženě, která by nikdy nerozpoutala válku“. Ve své odpovědi připomněl akce Margaret Thatcherové, která vykonávala tuto funkci v letech 1979-1990, v situaci s Falklandskými ostrovy.

