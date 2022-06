Putin: RF zrcadlově odpoví v případě rozmístění infrastruktury NATO ve Finsku a Švédsku

„Neexistuje nic, co by nás mohlo znepokojit z hlediska členství Finska a Švédska v NATO. Přejí-li si to (vstup do NATO), prosím. Jenže si musí jasně a přesně uvědomit, že dříve je nic neohrožovalo, ale nyní v případě rozmístění tam vojenských kontingentů a infrastruktury budeme nuceni reagovat zrcadlově a vytvořit stejné hrozby pro území, ze kterých vznikají hrozby pro nás,“ řekl prezident v odpovědi na otázky novinářů.