https://cz.sputniknews.com/20220701/kyjevsky-rezim-pripravuje-v-odese-provokaci-18441807.html

Kyjevský režim připravuje v Oděse provokaci

Kyjevský režim připravuje v Oděse provokaci

Kyjevský režim připravuje v Oděse provokaci za účelem obvinění Ruské federace z ničení civilní infrastruktury a zabíjení civilistů 01.07.2022, Sputnik Česká republika

2022-07-01T22:37+0200

2022-07-01T22:37+0200

2022-07-01T22:37+0200

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

provokace

oděsa

ukrajina

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/520/13/5201303_0:0:3151:1773_1920x0_80_0_0_a7c282eaaed553d89816249b2a351519.jpg

V rámci nadcházející provokace bylo do Oděsy přivezeno 20 zahraničních novinářů a zaměstnanců UNICEF. Plánuje se inscenace porážky sociálního objektu s „masovou scénou“ s účastí do 30 osob, působících jako mrtví a zranění. Účastníkům inscenovaných scén v Oděse s falešným útokem na sociální zařízení se plánuje zaplatit 500 dolarů za účast na natáčení.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů.

https://cz.sputniknews.com/20220425/pribeh-o-tzv-genocide-v-buci-je-v-ohrozeni-experti-prisli-se-zjistenim-o-pricinach-smrti-civilistu-18224360.html

oděsa

ukrajina

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

provokace, oděsa, ukrajina, rusko