„Většina současné vládní garnitury jsou rusofobní fanatici. Aby poškodili Rusko, jsou připraveni téměř na všechno,“ tvrdí ruský expert. 01.07.2022, Sputnik Česká republika

Česko by se brzy mohlo zapojit do výcviku vojáků ukrajinských ozbrojených sil. Současně se o tom vedou intenzivní jednání, řekla ministryně obrany Jana Černochová. Záležitost je podle ní ve fázi příprav, zvažují se různé typy výcviku.„V tuto chvíli probíhají intenzivní jednání o tom, jakým způsobem by Česká republika mohla participovat na některém z výcviků ukrajinských ozbrojených sil na území České republiky,“ oznámila ministryně.Znamená to, že Česká republika otevřeně jde do konfliktu s Ruskem? Ptali jsme se ruského politologa a bohemisty Vadima Truchačova.Truchačov: Česká republika je dlouhodobě v konfliktu s Ruskem. Od roku 2021. Většina současné vládní garnitury jsou rusofobní fanatici. Aby poškodili Rusko, jsou připraveni téměř na všechno.Černochová neprozradila detaily plánovaného výcviku, ale jaké vojenské odbornosti by se mohly v Česku cvičit? Bude mít tato iniciativa nějaký praktický význam, nebo jde spíš o symbolické gesto?Česká republika má dobré jednotky chemické a radiační ochrany. Existují dobrá cvičná letadla, dobré dělostřelectvo. Takže naučit se s tím zacházet není prázdná otázka. Česká republika není vojenskou velmocí, ale zdaleka ne poslední a její činy je třeba brát vážně. Navíc ode dneška se ujala předsednictví EU.Dnešní Česká republika je jednou z nejnepřátelštějších zemí světa vůči Rusku. Mimochodem byla první, kdo přestal vydávat víza ruským občanům. A dokud bude u moci současná vláda, všechno tak zůstane. Nepředpokládá se žádné světlo. Jediná věc, kterou Česká republika pravděpodobně neudělá, je, že nepošle přímo své vojáky na pomoc Ukrajině. Na všechno ostatní je připravená.Ještě doplním. Nepřátelštější vůči Rusku byla v určité chvíli pouze Ukrajina. Nyní ji pravděpodobně překonala Británie, Polsko a pobaltské země.

