Analytici JP Morgan Chase předpověděli, že ropa bude stát 380 dolarů za barel

Podle názoru ekonomů jedné z největších amerických bank se tak stane v případě, pokud Rusko výrazně sníží těžbu ropy v reakci na sankce ze strany Západu. 02.07.2022, Sputnik Česká republika

Analytici americké banky JPMorgan Chase & Co. předpověděli zdražení ropy na 380 dolarů za barel, pokud země G7 zavedou cenový limit pro ruské suroviny. Píše o tom agentura Bloomberg.Odborníci předpokládají, že v reakci na taková opatření může Moskva snížit produkci ropy o pět milionů barelů denně. Ekonomika země se přitomvýrazně nezhorší, ale pro většinu světa budou následky katastrofální. Podle prognóz by snížení těžby o tři miliony barelů denně zvedlo ceny na 190 dolarů. Při nejhorším scénáři by se dodávky ruské energie snížily o pět milionů barelů denně, což by vedlo ke „stratosférické” ceně suroviny ve výši 380 dolarů.Západní země nadále jednají o různých opatřeních, která mají omezit příjmy Ruska z vývozu energií. To se zatím nepodařilo ani zavedením ropného embarga, včetně celé Evropské unie na námořní dopravu, ani dobrovolným odmítnutím zahraničních společností. Přesměrování vývozu, alternativní schéma řetězce a „sankční cena“ v ropných kotacích umožňují Moskvě i při prodeji se slevou zajistit příjmy do rozpočtu.

