Henry Kissinger neodlišuje porážku od vítězství

Rusko vyhraje na Ukrajině, pokud si udrží okupovaná území, která obsahují klíčové oblasti průmyslu a zemědělství, to oslabí NATO, věří Kissinger.

Tato slova z projevu Vladimira Putina na oslavách stého výročí nelegální rozvědky nejsou náhodná – konflikt mezi Ruskem a Západem má nejen geopolitický, ale také ideový, ideologický ráz. A přitom, jestliže hlavní teze anglosaských globalistů jsou známy (stejně jako i to, že větší část lidstva si uvědomuje, že tato cesta vede do slepé uličky), pak naše pozice nebyla dosud zformulována – především proto, že se teprve utváří, protože my teprve hledáme tu formuli a spojení jejích jednotlivých prvků. Vladimir Putin si nezkouší roli nového Lenina, ale přispívá svým přínosem k hledání a formování nového ruského světonázoru, zejména pokud jde o naše představy o budoucím světovém řádu. Také ve svém projevu ve Službě vnější rozvědky Putin prohlásil, že „máme hodně ideových druhů, zemí a lidí, národů, které chtějí jít vlastní cestou na zásadách skutečné mnohostrannosti“.Prezident slíbil, že věnuje tomuto tématu jedno ze svých budoucích vystoupení. Je přitom jasné, že bude řeč nejen o „světu po válce“, nýbrž o dlouhodobé historické perspektivě, o tom, jak vidí Putin pravidla a zásady nového světového řádu.Západ mezitím stále více spojuje otázku zachování nynějšího světového řádu s poražením Ruska na Ukrajině. A nevadí mu, že ve skutečnosti éra západní dominance už skončila, a nedá se žádným způsobem navrátit. Vsadili na „vítězství nad Ruskem“, a Západ bude muset v každém případě zaplatit.Co vlastně považují na Západě za vítězství? O tom je třeba soudit nikoli podle prohlášení britských nebo polských politiků, ale podle slov tzv. realistů, tedy stratégů, kteří deklarují svou oddanost objektivní realitě a opírají se o znalosti dějin a geopolitiky. Nejvýznamnějším z nich je samozřejmě Henry Kissinger, 99letý patriarcha anglosaské globalistické elity. V posledních měsících se už nejednou vyslovil k událostem na Ukrajině, a v těchto dnech věnoval tomuto tématu interview pro britský týdeník The Spectator.V něm vyložil Kissinger tři možné výsledky událostí a poznamenal, že „všechny varianty jsou zatím do jisté míry otevřené“.„Zůstane-li Rusko tam, kde je nyní, dobude 20 procent území Ukrajiny a větší část Donbasu, hlavní průmyslové a zemědělské oblasti a území podél pobřeží Černého moře. Zůstane-li tam, bude to vítězství, nehledě na všechny neúspěchy, které zpočátku měli. A úloha NATO nebude tak rozhodující, jak se dříve předpokládalo.Druhý možný výsledek: Rusko se pokusí vyhnat z území, které získalo před touto válkou, včetně Krymu, a pak bude nastolena otázka války se samotným Ruskem, bude-li válka pokračovat.Třetí možný výsledek, který jsem nastínil v Davosu a který, jak se mi zdá, přijal nyní Zelenskyj, spočívá v tom, že vrátí-li se frontová čára na pozici, z níž válka začala, bude tato válka určitě prohrána. Ukrajina bude obnovena v podobě, kterou měla před válkou: frontová čára po roce 2014. Bude přezbrojena a úzce spojena s NATO, nestane-li se její součástí. O ostatních otázkách pak bude možno diskutovat. Byla by to na určitou dobu zablokovaná situace“.Tedy z tří scénářů jen jeden považuje Kissinger za vítězství Ruska, a dva ostatní – za jeho porážku. Přitom ten druhý scénář porážky vyplývá zjevně z prvního – je totiž jeho pokračováním. Prostě v případě „jednoduché porážky“ bude Rusko zatlačeno na pozice, které zaujímalo 24. února, a v druhém případě začne dobývání zpět území DLR, LLR a Krymu. Ten poslední scénář se Kissingerovi nelíbí – nikoli náhodou připomíná, že v tomto případě vyvstane otázka války se samotným Ruskem: a nejde o válku Ukrajiny, nýbrž o válku Západu s Ruskem. Přemýšlet o válce s jadernou supervelmocí ale nikdo nechce, a starý Henry není výjimkou.Proto by bylo pro Západ lépe, kdyby se soustředil na „jednoduchou porážku“ – návrat situace ke statu quo, tedy dobytí zpět území, která ztratila Ukrajina po 24. únoru. Kissinger pokládá podle všeho tuto variantu za docela realistickou, jinak proč by ji tak vychvaloval, kdy odpovídal na otázku, jak s tím, že „ani jedna z těchto tří variant nepotrestá Putina za jeho agresi“. „Právě naopak. Skončí-li válka tak, jak jsem to nastínil v Davosu, myslím si, že to bude po spojence podstatný úspěch. NATO bude posílena připojením Finska a Švédska, což umožní ochranu baltských zemí. Ukrajina bude disponovat největšími konvenčními pozemními ozbrojenými silami v Evropě spojenými s NATO, anebo bude členskou zemí NATO. Rusku bude ukázáno, že strach před vpádem ruské armády, který tížil Evropu od dob Druhé světové války, může být rozptýlen konvenčními zbraněmi NATO. Poprvé v moderních dějinách narazí Rusko na nutnost soužití s Evropou jako s jednotným celkem, a nikoli s Amerikou jakožto hlavní složkou v ochraně Evropy svými jadernými silami“.Ano, Kissinger věří ve vítězství Ukrajiny a Západu. Bohužel věří. K velké lítosti nikoli Ruska, ale samotného Západu. Protože jím popisovaný scénář jednoduché porážky, jehož výhody tak barvitě líčí, je naprosto nerealistický. Varianta, v níž Rusko prohraje, opustí již dobytá území a ponechá Ukrajinu v roli neoficiálního člena NATO – tedy uzná svou porážku, je možná jen v jednom případě: vnitřních nepokojů a pádu vlády v Rusku. Je možno na to vsadit? Teoreticky ano, byly přece zkušenosti z února roku 1917. Ale prakticky, s ohledem na stav věcí v Rusku, nálady ve společnosti a postavení Vladimira Putina, tvrdit o realističnosti scénáře „návratu do 23. února“ je prostě neseriózně.Ale přece může Západ zařídit pro Rusko mnohaletou vyčerpávající válku na Ukrajině? Za prvé, dokonce i v tomto případě se nezřekne Rusko vytýčených cílů, protože existence Ukrajiny jakožto Protiruska byla uznána za hrozbu nejen bezpečnosti, ale i samotné existence naší země, a nemáme kam ustupovat. A za druhé, samy o sobě pokusy o protahování bojových akcí pomocí napěchovávání Ukrajiny zbraněmi nemohou změnit průběh operace – pro to by bylo nutné otevřené zasahování do konfliktu ozbrojených sil Západu, a na to Severoatlantická aliance zjevně není ochotna přistoupit.Tak tedy vychází, že bojovat s Ruskem přímo NATO nehodlá, ale přitom dokonce i takový realista, jakým je Kissinger, sází na nerealistický scénář, podle něhož bude Západ schopen způsobit Rusku porážku výlučně ukrajinskýma rukama? Je to divné, nelogické? Ano a ne. Protože při všech jeho schopnostech má Kissinger stejný problém, co i celá anglosaská elita (o níž právě promluvil Putin ve svém projevu ve Službě vnější rozvědky). Je přesvědčen o převaze Západu, ať už ne totální, ale poměrné. Mj. i v plánu vojenském – má-li Západ lepší zbraně, má-li jich více, a navíc bojují-li za Západ s Rusy stejně silní vojáci, jako sami Rusové (a co je přece ukrajinská armáda?), tak proč by nemohlo Rusko prohrát?Všechno je ale velmi jednoduché: protože si Rusko uvědomuje, že si nemůže dovolit prohru se Západem, tím spíše v bitvě o obnovení sebe samého. Protože Rusko chápe, co je v sázce.Avšak aby to pochopil, měl by Kissinger vědět, že Rusové považují všechny tři jeho scénáře za různé varianty porážky, včetně toho prvního, podle něhož „zůstane Rusko tam, kde je nyní na Ukrajině“, který pokládá Kissinger za „vítězství Ruska“. Ale možná, že by bylo lépe, kdyby to nevěděl. Vždyť jestliže vítězství podle anglosaských představ považují Rusové za porážku, copak bude vítězstvím podle jejich vlastního názoru?

