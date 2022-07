https://cz.sputniknews.com/20220702/rusko-vypusti-vsechny-rakety-proton-prohlasil-rogozin-18443728.html

Rusko vypustí všechny rakety Proton, prohlásil Rogozin

Rusko vypustí všechny rakety Proton, prohlásil Rogozin

Rusko vypustí všechny rakety Proton, které má k dispozici, pokud budou starty pokračovat i po roce 2024, může být zapotřebí dalších jednání, řekl Sputniku... 02.07.2022, Sputnik Česká republika

„My plánujeme Protony intenzivně používat do té doby, dokud je budeme mít. Nechystáme se něco dávat do muzea nebo do skladu... Jak se bude záležitost řešit po roce 2024, to je otázka jednání, ale předpokládáme, že bychom měli všechny vystřílet,” řekl Rogozin.Upřesnil, že Vědecko-výrobní centrum M. V. Chruničeva je nyní zavaleno raketami Proton. Týká se to například řídicích systémů a motorů. Vyhodit je však podle slov Rogozina odvětví „prostě nemá právo“.Rogozin také řekl, že zákazníci startů jsou zvyklí na Protony a zařízení jsou přizpůsobena těmto raketám. Navíc pod těmito raketami na Bajkonuru je funkční, v normálním stavu odpalovací rampa.Provoz raket Proton poháněných toxickým palivem po dohodě s Kazachstánem skončí v roce 2025, nahradí je Angara-A5 s motory na dvojici kyslík-petrolej. Jak uvedl generální ředitel Chruničevova centra Alexej Varočko, Rusko může do té doby vypustit ještě 14 Protonů.

