Tomáš Taraba: Plyn z Polska pro Slovensko geniálním náhradním řešením nebude

Taraba podotkl, že se náhradní řešení se amatérům ztrácejí jedno za druhým. ️ Připomněl, že podle bavorského premiéra německé ekonomice vzhledem k rapidně se zhoršující situaci s plynem v blízké budoucnosti „hrozí infarkt“.Sledující v komentářích politika podpořili.„Vím, že se to dotkne i mě, ale musím se zasmát nad debilismem evropské unie, jako poslušného lokaje amíků,“ napsal Ludovít Juhásik. „Celá eu byla ,,úplně bez sebe” jako potresta Putina od toho že se odřízne od plynu!…a teď když se to reálně děje zase ,,vyčtou” jak si to může dovolit!!hlupací všichni v celé eu a na cele je nasa vlada!! “ neskrývá emoce Renata Hriblanova„Prosazování odstřihnutí se od plynu a ropy z Ruska je proti zdravému rozumu!„“ podotkl Vojtěch Vilinovič

