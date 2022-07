https://cz.sputniknews.com/20220702/zakladatel-hnuti-pratel-rf-v-cr-pravda-zustane-pravdou-i-kdyz-se-docasne-ocitla-v-mensine--18442096.html

Zakladatel hnutí Přátel RF v ČR: Pravda zůstane pravdou, i když se dočasně ocitla v menšině

Koncem června advokát Jiří Vyvadil založil hnutí Přátelé Ruska v ČR. Rozhodný krok vysvětluje nutností obnovení spolupráce se zemí a vytvoření názorové... 02.07.2022, Sputnik Česká republika

2022-07-02T11:32+0200

Proč jste se nyní, navzdory napjaté situaci v Evropě a ve světě, rozhodl založit toto hnutí? Máte v plánu rozšiřovat svou členskou základnu i na další města mimo Prahu?Jiří Vyvadil: Začněme především tím, že celá současná situace přirozeně nemusela vzniknout. Stačilo, kdyby byly dodrženy minské dohody, a bylo povinností Francie a Německa jako vnějších garantů je prosadit, a žádný vojenský konflikt na Ukrajině nemusel být. Druhým důvodem je, že od mnichovského vystoupení Vladimíra Putina v únoru 10. 02. 2007 byly jasné výhrady Ruska k expanzi NATO, a navíc v posledních měsících před vojenským zásahem Rusko opakovaně a na všech úrovních požadovalo, že se Ukrajina ani Gruzie nesmí stát součástí NATO a že by Rusko takovou situaci pokládalo za casus belli. Západ požadavky ignoroval a má teď konflikt, který zjevně zejména v otázkách dodávek plynu a ropy zcela přerůstá jeho schopnosti ho řešit. K Vašemu konkrétnímu dotazu máme přání toto hnutí přes zjevné potíže rozšířit na celou Českou republiku.Podle průzkumu Českého rozhlasu, provedeného koncem dubna, pouze 10 % českých občanů vůbec nevnímá Rusko jako hrozbu. Pětina se drží opačného názoru. V průměru Rusko hodnotí spíše jako riziko nad 60 % lidí. Podle Vás, do jaké míry činnost Vašeho hnutí může tento podíl změnit? Jaké kroky k tomu hodláte podniknout?Je zcela nesporné, že v Česku se nahromadily silné protiruské nálady, a vím to i ze své rodiny, že dcera se obává, že nás Ruko může také obsadit. Samozřejmě, že je to nesmysl. Vladimír Putin by jistě nechtěl vyvolat konflikt se zeměmi NATO, byť připouštím, že Polsko, země Pobaltí a bohužel i Česko provokují s cílem vyvolat konflikt. Na druhé straně celková situace jak vojenská, tak zejména plynový a ropný debakl, který si Západ sám připravil, posouvá věci do prostoru, kdy Západ jednoznačně bude poražen. Samozřejmě, že zde bude stále mnoho politických rusofobů, ale postupně budou poráženi tím, jak Rusko systematicky bude vítězit. Koneckonců vidíme to, že i současná probanderovská česká vláda začíná výrazně ztrácet. A jsme přesvědčeni, že než uplyne půl roku, kdy má vést Evropskou unii, bude politicky na dně.Před několika dny vedení m. č. Prahy 3 podalo žádost o přejmenování Koněvovy ulice. Hlasování o změně se účastnilo méně než 20 % místních obyvatel. O čem svědčí nezájem o tuto problematiku obyčejných lidí? Co si o tomto počinu myslíte, je to finální akord kauzy ruského maršála v Praze?To je správná otázka…Praha, respektive její politici, je silně protiruská a hned se to nezmění. Ono také to zase není tak jednoduché, když zde trvale existuje masivní goebelsovská protiruská propaganda. Jsou věci, které se nezmění. Ale naše hnutí bych chtěl vést cestou obnovení spolupráce s Ruskem. Svět potřebuje vyváženost, kterou ztratil. Odmítám žít ve světě, kde, navíc chybně, vše diktují USA a EU. Musí zde být protipól. A už po čtyřech měsících se ukázalo i na příkladu Číny a Indie, ale i Saudské Arábie a SAE, že nezápadní svět posiluje.Součástí šestého balíčku sankcí EU proti RF je postupné odstřihnutí od ropy a ropných produktů v Evropě. Přesto, že ČR obdržela časovou výjimku od EK, ceny benzínu v ČR nadále trhají rekordy. Čeho dosáhne česká vláda připojením k tomuto balíčku sankcí a dalším možným odpoutáním se od „závislosti“ na ruských zdrojích?Nic. To je jen mámení. Česká republika dopadne například na rozdíl od Maďarska katastroficky. Máme pomalu největší inflaci v EU, nechráníme obyvatelstvo před vysokými cenami energií. I podle německých expertů jsme z hlediska perspektivy na tom nejhůře.To vše mě přesvědčuje, že se musíme odvážně za Rusko postavit…Bude nás málo, ale pravda zůstane pravdou, i když se dočasně ocitla v menšině…

