Média: Francie se stala největším nákupcem ruského LNG

Francie je dnes jedním z největším nákupců ruského zkapalněného zemního plynu. Píše o tom německý list Die Welt s odkazem na data finského analytického ústavu... 03.07.2022, Sputnik Česká republika

Souvisí to s tím, že země má problémy v energetice. Z technických důvodů bylo zejména třeba pozastavit mnoho jaderných elektráren, v důsledku čehož klesla výroba elektřiny.Noviny připomínají, že Francie nedostává od poloviny června ruský plyn z plynovodů. Přitom na rozdíl od Německa má tato země čtyři terminály na LNG.Letošní omezení exportu ruského plynu souvisí se zrušením dodávek plynovodem Jamal-Evropa a také s omezením přísunu po dvou dalším hlavním tepnám, Nord Stream a ukrajinskému systému plynovodů, a také kvůli technickým poruchám Tureckého proudu. Některé evropské společnosti také odmítly platby v rublech. Gazprom zastavil koncem dubna dodávky plynu společnosti Bulgargaz do Bulharska a PGNIG do Polska, v posledních květnových dnech společnosti Gasum do Finska a GasTerra do Nizozemí, na začátku léta to byla Shell Energy Europe do Německa a Orsted do Dánska.

