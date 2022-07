https://cz.sputniknews.com/20220703/ruska-armada-hlasi-obsazeni-celeho-uzemi-luhanske-lidove-republiky-18444831.html

Ruská armáda hlásí obsazení celého území Luhanské lidové republiky

Ruská armáda hlásí obsazení celého území Luhanské lidové republiky

Mluvčí Ministerstva obrany RF Igor konašenkov svolal 3. června brífink o situaci na území Ukrajiny, LLR a DLR a o výsledcích akcí ruských ozbrojených sil. 03.07.2022, Sputnik Česká republika

Prohlášení Ministerstva obrany RF:Ozbrojené síly Ruské federace pokračují ve speciální vojenské operaci na Ukrajině.Jednotky skupiny Centr pod velením generálplukovníka Alexandra Lapina dobyly v důsledku úspěšných útočných akcí obce Verchněkamenka, Zolotarevka, Belogorovka, dostaly se k řece Severský Doněc a spolu s Jižní skupinou vojsk pod velením armádního generála Sergeje Surovikina obklíčily Lysyčansk.- V dalším „kotli“ byla úplně zablokována ukrajinská skupina vojsk. Pouze za dva poslední dny se v tomto okresu vzdalo do zajetí 38 ukrajinských vojáků, z nichž většinu tvoří místní obyvatelé, jež byli násilně povoláni do ukrajinské armády.- Ruská vojska a jednotky Luhanské lidové republiky svádějí boje v Lysyčansku, je to ukončení rozdrcení obklíčeného nepřítele. Během včerejšího dne byly v okolí Lysyčansku osvobozeny obce Novodružesk, Malorjazancevo a Bělaja Gora.-Nepřítel má značné ztráty na všech směrech. V okolí obce Marjinka Doněcké lidové republiky ztratila 54. mechanizovaná brigáda ukrajinské armády přes 60 % vojáků a techniky. Ostatní byli demoralizováni a odmítli plnit bojové úkoly.- Ve východní části města Charkov bylo útokem přesných zbraní leteckých sil zlikvidováno místo dočasné dislokace 127. samostatné brigády domobrany. V důsledku útoku bylo zlikvidováno přes 100 ukrajinských vojáků a 15 kusů vojenské techniky.- Útokem ruského letectva na základnu zahraničních žoldáků na severním okraji města Nikolajev (Mykolajiv) bylo zlikvidováno na 120 žoldáků.- V obci Spornoje Doněcké lidové republiky byla zničena jednotka 5. samostatného útočného pluku 1. samostatné brigády prezidenta Ukrajiny, která nese jméno hejtmana B. Chmelnického. V důsledku ostřelování bylo 18. ukrajinských vojáků zabito, dva se vzdali, ostatní se rozutekli.Ozbrojené síly Ruské federace pokračují v útocích na vojenské objekty na území Ukrajiny.- Přesnými zbraněmi zlikvidovalo ruské letectvo za 24 hodin deset velitelských stanovišť ve Sporném Doněcké lidové republiky, Lepeticha Mykolajivské oblasti, Zelenodolsk Dněpropetrovské oblasti, sedm skladů municí v obcích Konstantinovka, Bachmut Doněcké lidové republiky, Malaja Šesternja Chersonské oblasti, Visunsk, Nikolajevka a Polajna Mykolajivské oblasti, živá síla a vojenská technika ukrajinské armády v 15 okresech.- V dělostřelecké přestřelce byly přesnou municí ruského letectva zasaženy tři dělostřelecké a pět minometných čet v obcích Verchněkamenskoje DLR, Belogorovka, Malorjazancevo, Zolotarevka LLR.-Operativní taktické a armádní letectvo, raketové jednotky a dělostřelectvo zasáhly 32 velitelských stanovišť ukrajinské armády, sklad munice a také živou sílu a vojenskou techniku v 287 obcích.- Ruské prostředky protivzdušné obrany sestřelily dva ukrajinské letouny Su-25 nad obcí Dibrovnoje Charkovské oblasti a Kvitněvo Mykolajivské oblasti.Bylo také sestřeleno deset ukrajinských bezpilotních strojů nad obcí Novoje Záporožské oblasti, Volnovacha a Doněck Doněcké lidové republiky, Dmitrovka, Berezovka a Kupjansk Charkovské oblasti. Bylo rovněž zachyceno osm střel raketometů, včetně čtyři proudové raketometu HIMARS ve Stachanovu Luhanské lidové republiky a čtyři proudové střely Uragan v obcích Popasnaja Luhanské lidové republiky a Kamenka Charkovské oblasti a nad městem Doněck.-Celkem bylo od začátku speciální vojenské operace zlikvidováno:229 letadel, 134 vrtulníků, 1 440 bezpilotních strojů, 353 protivzdušných raketových systémů, 3 893 tanků a dalších bojových obrněných vozidel, 704 raketometů, 3 078 děl polního dělostřelectva a minometů a také 3 979 kusů speciální vojenské automobilové techniky.Dnes v noci od tří hodin do 03:30 moskevského času podnikl kyjevský režim záměrný útok balistickými raketami Točka-U s kazetovou municí a bezpilotními stroji Tu-143 Rejs na obytné čtvrti Bělgorodu a Kursku, kde nejsou žádné vojenské objekty.-Chci zdůraznit, že daný raketový útok byl cílevědomě naplánován a podniknut proti civilnímu obyvatelstvu ruských měst.- Ruské prostředky PVO zničily ve vzduchu všechny tři balistické rakety Točka-U s kazetovými hlavicemi vypuštěné ukrajinskými nacionalisty na Bělgorod. V důsledku zásahu ukrajinských raket dopadly úlomky jedné z nich na obytný dům ve městě.- Ruské prostředky PVO zlikvidovaly rovněž v blízkosti Kursku dva ukrajinské proudové bezpilotní stroje Tu-143 Rejs s výbušninou.

