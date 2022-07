https://cz.sputniknews.com/20220704/dobre-ze-jste-prisli-nikam-uz-neodchazejte-obyvatele-lysycansku-uvitali-armadu-ruska-a-llr-18447198.html

„Dobře, že jste přišli, nikam už neodcházejte!“ Obyvatelé Lysyčansku uvítali armádu Ruska a LLR

„Dobře, že jste přišli, nikam už neodcházejte!“ Obyvatelé Lysyčansku uvítali armádu Ruska a LLR

Obyvatelé města Lysyčansk osvobozeného jednotkami Luhanské lidové republiky a RF vítají vojáky a prosí, aby neodcházeli. Ti jim rozdávají humanitární pomoc a... 04.07.2022, Sputnik Česká republika

2022-07-04T13:25+0200

2022-07-04T13:25+0200

2022-07-04T13:25+0200

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

ukrajina

rusko

osvobození

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/04/18447653_0:0:2915:1640_1920x0_80_0_0_5c85662f25535a605d47e7ea4d71ffa8.jpg

Ministr obrany RF Sergej Šojgu dnes informoval o osvobození Luhanské lidové republiky. Díky úspěšným bojovým aktivitám ruské armády spolu s jednotkami Lidových milic LLR byl převzat pod kontrolu Lysyčansk, poslední město republiky, ve kterém se nacházeli ukrajinští vojáci, a řada obcí kolem, z nich největší je Belogorovka, Novodružesk, Malorjazancevo a Bělaja gora.Dívka a její matka sdělily, že ukrajinští vojáci měli pozici vedle jejich domu na okraji města a stříleli z minometu na jeho centrum, hlásili pak ostřelování ze strany LLR a RF. Podle jejich slov nemají ve městě elektřinu a vodu, teď přišly do centra města, aby dostaly od LLR humanitární pomoc, kterou přivezli příslušníci Lidových milicí LLR. Vojáci LLR také rozdávají obyvatelům svatojiřské stuhy.„Lidové milice již dopravily druhou zásilku humanitární potravinové pomoci pro obyvatele s ohledem na svízelnou situaci, do které se město dostalo vinou ukrajinské armády,“ řekl Sputniku mluvčí Lidových milicí LLR Ivan Filiponenko.Jedna místní žena sdělila Sputniku, že ve městě nemají vodu několik měsíců, voda, kterou jim dávali ukrajinští vojáci, měla několik let prošlé datum spotřeby, jako důkaz si ponechala lahve s datem. Samotní ukrajinští vojáci pili dobrou vodu.„Dobře, že jste přišli, již nikam neodcházejte,“ řekla místní obyvatelka vojákům.

https://cz.sputniknews.com/20220703/ukrajinska-armada-v-noci-zamerne-zautocila-na-obytne-ctvrti-belgorodu-a-kursku-18445069.html

ukrajina

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, rusko, osvobození