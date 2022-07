https://cz.sputniknews.com/20220704/polaci-si-zacinaji-uvedomovat-ze-byli-zneuziti-v-polsku-roste-zklamani-ohledne-ukrajincu-18445970.html

„Poláci si začínají uvědomovat, že byli zneužiti.“ V Polsku roste zklamání ohledně Ukrajinců

„Poláci si začínají uvědomovat, že byli zneužiti.“ V Polsku roste zklamání ohledně Ukrajinců

Obyvatelé Polska jsou ochotni pomáhat ukrajinským běžencům, problém však spočívá v tom, že mnozí z nich považují Polsko za dojnou krávu, uvádí se v článku v... 04.07.2022, Sputnik Česká republika

„Přání polských občanů poskytnout pomoc ukrajinským běžencům považuji za chvályhodné. Přitom ale je hanebné záměrné oklamání Poláků a skutečnost, že naše společnost je vystavena nebezpečí,“ píše autorka článku Agnieszka Pivarová.Podle jejího názoru přesvědčili Poláky, že je třeba přijmout Ukrajince, mezitím ale byla polská veřejnost oklamána, mnozí přijeli, aby jednoduše využili poskytnutých možností.„Mnozí přistěhovalci zpoza východní hranice přišli z míst, kde se nekonají bojové akce. Mnozí z nich přišli do Polska, aby dostali podporu a využili dalších privilegií,“ zdůraznila Pivarová.Novinářka sdělila, že její přátelé přijali dva studenty z Kyjeva, občany Libye, kteří byli velmi překvapeni dobrým vztahem Poláků vůči ukrajinským běžencům. Studenti jim promítli videa z ukrajinských kanálů, na kterých konzervy poslané Poláky jako humanitární pomoc prodávají „za jistou částku hřiven“.Vyslovila politování ohledně toho, že příklady poctivých lidí „jsou málo viditelné v množství případů nepoctivého chování našich východních sousedů“. Poláci si začali uvědomovat, že je jednoduše zneužili. „Eskalace polsko-ukrajinského napětí nás ještě čeká,“ poznamenala Pivarová.Autorka zdůraznila, že jsou také další problémy jako zneužívání alkoholu a neslušné chování ukrajinských pacientů, kteří rozpoutávají „divoké“ skandály na nemocničních chodbách.„Žádají, aby jim byla okamžitě poskytnuta zdravotní péče nebo chirurgický zákrok, protože jsme jim to dlužní, protože jsou z Ukrajiny. Často se jim to daří, zatímco polští občané musí čekat v dlouhých frontách,“ cituje Pivarová svoji známou, která je zaměstnána ve zdravotnictví. Zdůraznila, že polská média o tom mlčí, že „cenzura funguje u nás, jak se patří“.

polsko, ukrajina, rusko