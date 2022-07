https://cz.sputniknews.com/20220705/dva-mladi-muzi-v-rize-spalili-ukrajinskou-vlajku-proti-nim-bylo-zahajeno-trestni-rizeni-18451944.html

Dva mladí muži v Rize spálili ukrajinskou vlajku. Proti nim bylo zahájeno trestní řízení

Soud v Rize zahájil trestní stíhání proti dvěma mladým lidem, kteří spálili ukrajinskou vlajku ve Vermanském parku, píše Press.lv. 05.07.2022, Sputnik Česká republika

Mladíci, z nichž jeden je nezletilý, natáčeli své jednání na video, aby ho pak uveřejnili na sociální síti. Přivolaní do parku policisté upozornili mladé lidi na nezákonnost jejich jednání. Mladíci na to odpověděli, že lotyšské úřady po dobu osmi let nevěnovaly pozornost bombardování měst Donbasu. „To není národní vlajka Lotyšska. Je to ukrajinská, fašistická vlajka, hadr. Je to jen hadr,“ řekl později jeden ze zadržených mladíků. Jak píše portál EADaily, během zadržení mladí lidé demonstrativně odmítli komunikovat s policisty v lotyštině a zdůraznili, že „tento jazyk kromě Lotyšska nikdo nepotřebuje“.

