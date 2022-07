https://cz.sputniknews.com/20220705/riziko-recese-v-evrope-vzrostlo-na-40-procent-ukazala-studie-18448088.html

Riziko recese v Evropě vzrostlo na 40 procent, ukázala studie

Riziko recese v Evropě vzrostlo na 40 procent, ukázala studie

05.07.2022, Sputnik Česká republika

Riziko recese v Evropě v souvislosti se snížením dodávek zemního plynu z Ruska se zvýšilo na 40 %, informovalo v pondělí britské Centrum pro výzkum ekonomiky a...

„Riziko hospodářského poklesu v Evropě během této zimy se odhaduje zhruba na 40 %, částečně kvůli závislosti většiny zemí východní a střední Evropy na ruském plynu,“ píše se ve zprávě.Itálie a Francie jsou také ve zvýšené pohotovosti, protože dodávky plynu do těchto zemí jsou ohroženy, uvádí dokument.Pokud jde o Velkou Británii, nehledě na to, že země dostává většinu plynu z Norska, je stále závislá na cenách na světovém trhu. „Kromě toho má Velká Británie velmi omezené skladovací kapacity, což znamená, že je méně schopna přežít dočasné cenové šoky,“ uvádí studie.V případě zastavení dodávek plynu budou země muset uzavřít průmyslové podniky a rozsah dopadů bude záviset na objemu plynu používaného v průmyslu, píše se ve zprávě.V Německu v roce 2021 činil tento ukazatel 37 %, v Itálii – 25 %, ve Velké Británii – 23 %, nicméně kromě toho značné snížení dodávek povede k dalšímu růstu cen na pozadí i tak vysoké inflace, což také povede ke zhoršení ekonomické situace v Evropě, uvádí se ve studii.Gazprom přestal koncem dubna dodávat plyn bulharské společnosti Bulgargaz a polské PGNiG, v posledních květnových dnech – finské Gasum a nizozemské GasTerra a na začátku léta – Shell Energy Europe v Německu a Orsted v Dánsku.Evropská komise po zahájení ruské vojenské operace na Ukrajině vypracovala plán REPowerEU, podle něhož má být do konce roku snížen dovoz ruského plynu o zhruba 100 miliard metrů krychlových, což znamená o dvě třetiny. Podle údajů Mezinárodní energetické agentury dovezla EU v roce 2021 z Ruska 155 miliard metrů krychlových zemního plynu, což představuje 45 % objemu evropského dovozu a 40 % jeho celkové spotřeby.

