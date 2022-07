Síly DLR budou přemístěny na doněckou frontu, prohlásil vůdce Doněcké lidové republiky Pušilin

„Situace je stále těžká. Protivník chápe své skutečné vyhlídky, s čím se musí teď potýkat, a proto se snaží způsobit co nejvíce škod, včetně Doněcku. Dělá to proto, aby obnovení těchto území bylo co nesložitější a nejdražší,” vysvětlil Denis Pušilin.