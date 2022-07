https://cz.sputniknews.com/20220705/stoltenberg-prozradil-jak-dlouho-muze-trvat-proces-pripojeni-svedska-a-finska-do-nato-18452556.html

Stoltenberg prozradil, jak dlouho může trvat proces připojení Švédska a Finska do NATO

Stoltenberg prozradil, jak dlouho může trvat proces připojení Švédska a Finska do NATO

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg v úterý oznámil, že byl zahájen proces ratifikace vstupu Švédska a Finska do aliance, všech 30 členských zemí... 05.07.2022, Sputnik Česká republika

2022-07-05T22:29+0200

2022-07-05T22:29+0200

2022-07-05T22:29+0200

svět

nato

finsko

švédsko

jens stoltenberg

turecko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/177/25/1772518_0:0:3823:2151_1920x0_80_0_0_7e7df4bf8ea2911e113ab355b731d014.jpg

Šéf NATO připomněl, že v minulosti obdobný proces ratifikace trval kolem jednoho roku.Integrace Finska a Švédska do NATOFinsko a Švédsko podaly přihlášky na vstup do NATO 18. června. Projednání přihlášek blokovalo Turecko, ale později Ankara stáhla své námitky. 29. června vedení NATO přijalo rozhodnutí pozvat Finsko a Švédsko do aliance. Stalo se to poté, co Turecko stáhlo své námitky proti vstupu těchto zemí do NATO. Švédsko a Finsko se stanou členy Severoatlantické aliance poté, co parlamenty všech členských zemí ratifikují toto rozhodnutí.

finsko

švédsko

turecko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nato, finsko, švédsko, jens stoltenberg, turecko