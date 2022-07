https://cz.sputniknews.com/20220705/svetovy-tisk-bije-na-poplach-inflace-zachvacuje-cely-svet-a-spojenym-statum-hrozi-recese-18449929.html

Světový tisk bije na poplach. Inflace zachvacuje celý svět a Spojeným státům hrozí recese

V USA se po celé zemi stále více šíří obavy z možné recese, baví se o tom na Wall Street, stejně jako ve Washingtonu, uvádí Politico. 05.07.2022, Sputnik Česká republika

Prudký růst cen, zvýšení základní úrokové sazby a také snahy amerických úřadů bojovat s inflací vedly k tomu, že „šeptanda o nadcházejícím ekonomickém poklesu dnes zesílila téměř do řevu“, píše list. Také se poznamenává, že se v rozhovorech o ekonomice lidé po celé zemi stále častěji dostávají k přesvědčení, že brzy nastane recese, analytici na Wall Street stále častěji přidávají pravděpodobnost recese do svých prognóz, zatímco i obchodní lídři začínají přecházet od tichých obav k otevřenému rozhovoru o hospodářském poklesu. Jeden z ekonomů deníku Politico uvedl, že existuje možnost, že by americká recese mohla začít v posledních třech měsících roku. Může však být krátkodobá, pokud některé faktory situaci nezhorší. V tisku se také hodně píše o inflaci, která na pozadí situace na Ukrajině dosáhla v mnoha zemích nejvyšších hodnot. Financial Times tak například upozorňuje na vysokou inflaci v Japonsku, kde pád národní měny vůči dolaru dosáhl rekordních hodnot po celá desetiletí. Rovněž vysoká inflace je dnes i v Turecku. Wall Street Journal píše o podobných problémech v Argentině, kde byl jmenován nový ministr hospodářství. Na pozadí složité ekonomické situace by to však mohlo vést k nepokojům veřejnosti.

